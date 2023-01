To tam zagra Josip Juranović. Na transferze Chorwata zarobi też Legia Warszawa

Cały czas na fali wznoszącej

Juranović do Legii trafił latem 2020 roku. Spędził na Łazienkowskiej sezon, który zakończył jako mistrz Polski. Na początku kolejnej edycji pomógł w wywalczeniu promocji do fazy grupowej Ligi Europy i jeszcze w ich trakcie odszedł do Celtiku Glasgow. W tym klubie spędził 2,5 roku. Sięgnął po mistrzostwo Szkocji i puchar. Jednak to w Legii jego kariera nabrała przyspieszenia, bo wtedy wrócił do reprezentacji Chorwacji. Zagrał z nią na Euro 2020 i na MŚ 2022, gdzie cieszył się z wywalczenia trzeciego miejsca.

Podbije Bundesligę?

Teraz dostał kolejną nagrodę. Zmienia klub. Ostatnio mówiło się, że przeniesie się do Włoch, Hiszpanii lub Anglii. Jednak ostatecznie trafił do Niemiec. Podpisał kontrakt z Unionem Berlin. Klub Bundesligi zapłacił za Chorwata osiem mln euro. Kwota będzie powiększona o bonusy w wysokości trzech mln euro. Z przenosin piłkarza ucieszy się Legia, która sprzedając go do Szkocji zagwarantowała sobie procenty od kolejnego transferu. Według medialnych doniesień w tym przypadku ma to być ok. pół mln euro. Union zajmuje w Bundeslidze trzecie miejsce. W najbliższej kolejce (25 stycznia) Union zagra z Werderem Brema.

Das geht doch gleich gut los ❤️🤍 pic.twitter.com/NMEWWi6TDX— 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 22, 2023

Sonda Czy Josip Juranović poradzi sobie w Bundeslidze? Tak, ale potrzebuje czasu Nie, są lepsi od niego Nie interesuje mnie to