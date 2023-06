i Autor: AP PHOTO Stuttgart popsuł święto Bayernu

Wciąż szukają następcy Lewandowskiego. Mają na celowniku snajpera z najwyższej półki

14 goli zdobył w minionym sezonie Serge Gnabry w Bundeslidze – tyle wystarczyło, by zostać najlepszym snajperem Bayernu. To oczywiście wynik zdecydowanie odstający od osiągnięć Roberta Lewandowskiego we wcześniejszych rozgrywkach. Monachijczycy rzutem na taśmę – i z odrobiną cudu w tle – obronili tytuł mistrzowski, ale tęsknota za snajperem z prawdziwego zdarzenia wciąż jest w stolicy Bawarii ogromna.