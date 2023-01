Wielka radość w Bayernie po podpisaniu umowy z Ibrahimoviciem. Fani nie kryli zadowolenia, ogromne emocje

Rafał Gikiewicz znowu to zrobił! Absurdalna wypowiedź, przyrównał się do legendarnego bramkarza

Odkąd Robert Lewandowski opuścił szeregi Bayernu Monachium to, co dzieję się wewnątrz klubu ze stolicy Bawarii bez dwóch zdań znacznie mniej interesuje polskich kibiców, którzy do tej pory śledzili poczynania mistrzów Niemiec tylko przez wzgląd na kapitana reprezentacji Polski. A dzieje się tam naprawdę sporo. Bayern w przeszłości pokazał już niejednokrotnie, że potrafi nie tylko ściągać do siebie klasowych zawodników, ale również wychowywać przyszłe gwiazdy futbolu i tak samo myśli się w Bawarii o Arijonie Ibrahimoviciu.

Ibrahimovic na dłużej w Bayernie! Zdjęcie z młodą gwiazdą Bawarczyków ucieszyło kibiców

Korzystając z przerwy przed rozpoczęciem rundy wiosennej w Bundeslidze, dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić postanowił dopiąć sprawy związane z umową jednej z młodych gwiazd "Bawarczyków" i na profilach Bayernu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że umowa Arijona Ibrahimovicia została przedłużona do końca czerwca 2025 roku, co niezmiernie ucieszyło kibiców.

Wielka radość w Bayernie po podpisaniu umowy z Ibrahimoviciem. Fani nie kryli radości, ogromne emocje

W Monachium młody, 17-letni Niemiec uchodzi za jedną z kluczowych postaci w ekipie Bayernu w najbliższych latach. Tylko w tym sezonie, grając dla rezerw Bayernu strzelił 13 bramek i zanotował 6 asyst w 16. meczach. Ofensywny pomocnik ma na swoim koncie występy w młodzieżowych drużynach reprezentacji Niemiec, od U-16 do U-18 i jego debiut w pierwszej drużynie Bayernu wydaje się być tylko kwestią czasu. Kibice widząc, że mistrzowie Niemiec przedłużyli z nim umowę, zaczęli wklejać serca w sekcji komentarzy na Instagramie, ciesząc się z tego ruchu.