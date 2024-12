Jagiellonia musi potwierdzić jakość

Szkoleniowiec białostockiej drużyny poważnie podchodzi do rywalizacji Pucharu Polski. Jagiellonia może pochwalić się serią 15 meczów bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Kapitan Jesus Imaz śrubuje za to strzeleckie rekordy. Strzelał w siedmiu ligowych meczach z rzędu. - Musimy potwierdzić swoją jakość - powiedział trener Adrian Siemieniec, cytowany przez klubowe media. - Olimpia w tym meczu nic nie musi, tylko może. Traktujemy to spotkanie bardzo poważnie. Chcemy wygrać i awansować do kolejnej rundy. Puchar Polski jest dla nas bardzo ważny. Bardzo zależy nam na tym, żeby wiosną grać w trzech rozgrywkach i mieć dobrą sytuację wyjściową do wyznaczania sobie kolejnych celów - wyznał.

Jagiellonia nie ma miejsca na błąd w Pucharze Polski

Jagiellonia w I rundzie Pucharu Polski dostała wolny. Podobnie jak Śląsk Wrocław, Legia Warszawa i Wisła Kraków, która już odpadła z rozgrywek. W 1/16 finału Jagiellonia pokonała na wyjeździe 3:0 Chojniczankę Chojnice. Dwie bramki zdobył Kristoffer Hansen, a wynik ustalił Aurelien Nguiamba. Jak będzie w starciu z Olimpią Grudziądz? - W Pucharze Polski jest tylko jeden mecz, który decyduje o tym kto będzie grał dalej - przypomniał trener Adrian Siemieniec, cytowany przez oficjalny portal Jagiellonii. - Nie ma miejsca na błąd. Musimy być skupieni i skoncentrowani. Musimy podejść do tego spotkania z pełną odpowiedzialnością oraz z jakością. Musimy potwierdzić wyższość. Jeżeli chcesz w życiu robić coś dobrego i piąć się do góry, to musisz sobie radzić z presją - podkreślił szkoleniowiec mistrza Polski.

