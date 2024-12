Jesus Imaz idzie na rekord

Ostatnio Hiszpan jest niemożliwy i notuje świetne liczby, zarówno w Europie, jak i ekstraklasie. W polskiej lidze jest wyjątkowo regularny, bo strzelał gole w siedmiu meczach z rzędu. To jego rekordowy wynik w naszych rozgrywkach. W poprzedniej kolejce trafił z Pogonią Szczecin. To był jego dziesiąty gol w tym sezonie i numer 91 w historii występów w ekstraklasie. Hiszpan marzy o tym, aby zdobyć 100 goli w naszych rozgrywkach. Jeśli utrzyma dyspozycję, to jeszcze w tym sezonie zrealizuje ten plan. w każdym razie jego dorobek w tym sezonie to 14 goli we wszystkich rozgrywkach.

Hiszpan nie poddaje się, bo ma silny charakter

- To ważne, zarówno dla mnie jak i dla zespołu, że nie przestaję strzelać - tłumaczył Jesus Imaz po spotkaniu w Szczecinie, cytowany przez klubowe media Jagiellonii. - Nie poddaję się, mam silny charakter i czasami pomaga mi szczęście. Liczę na to, że nie przyjdą dla mnie gorsze chwile - zaznaczył.

Chce utrzymać strzelecki impet, jak najdłużej

Gwiazdor Jagiellonii podkreśla, że strzelanie goli jest dla niego ważne, ale nawet jak nie trafi, to będzie szczęśliwy, gdy wygra zespół. - Chcę pomagać drużynie bramkami i asystami. Chcę utrzymać tę strzelecką serię w lidze i impet najdłużej, jak to będzie możliwe - przekonywał Imaz.

Na urlop chce jechać z uśmiechem na twarzy

Jagiellonia jest ostatnio niepokonana. Może pochwalić się serią 15 spotkań bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Teraz przed klubem z Podlasia wyjazdowym mecz z Olimpią Grudziądz w 1/8 finału Pucharu Polski. Czy mistrzowie Polski przedłużą serię i zapewnią sobie awans do kolejnej fazy? Jesus Imaz marzy o promocji do finału, w którym zagrał przed pięcioma laty. Wtedy Jagiellonia przegrała 0:1 z Lechią Gdańsk. - Mamy świetny okres, a przed nami cztery spotkania do końca roku. Musimy w nich zwyciężyć, bo chcemy na urlopy pojechać z uśmiechem na twarzy - zadeklarował napastnik białostockiego klubu.

