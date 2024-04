Ale buzowało w Jagiellonii po hicie kolejki, jest nagranie. Taras Romanczuk i Dominik Marczuk w rolach głównych

Wystarczyło zagrać do Jesusa Imaza

Lider mógł wygrać mecz z Pogonią, gdyby większą precyzją wykazał się Marczuk. W doliczonym czasie wypracował sobie wyśmienitą okazję. wymanewrował dwóch rywali i zdecydował się na strzał, który minął bramkę Portowców. Trafił w boczną siatkę. Mógł również wybrać inne rozwiązanie. Niepilnowany był Jesus Imaz, który miał przed sobą pustą bramkę.

Dostał wsparcie od kibiców

Młodzieżowy reprezentant Polski po strzale był załamany. Mocno to przeżywał. Usiadł na murawę i złapał się za głowę. Od razu pocieszali go koledzy. Był w tym gronie m.in. Jarosław Kubicki. Dostał również wsparcie od kibiców, którzy skandowali jego nazwisko.

Co to jest przedszkole?

Niewykorzystana sytuacja podminowała Tarasa Romanczuka, który po końcowym gwizdku dał temu wyraz. Reakcję kapitana Jagiellonii zarejestrowały kamery Canal+ Sport, a jego irytację pokazano w programie Liga+ Extra. - Do pustaka masz, co chcesz k... robisz - wściekał się Romanczuk. - Ile można go głaskać, k...! Co spokojnie, co spokojnie, k...! Cały czas spokojnie! Tam nie poda, tam nie strzeli. Co to k... jest, przedszkole?! - irytował się doświadczony piłkarz, którego uspokajali koledzy.

Kapitan nie zagra w dwóch meczach

Wybuch niezadowolenia ze strony Romanczuka zapewne miał także inne podłoże. Był rozdrażniony tym, że dostał 12 żółtą kartkę i zabraknie go w dwóch meczach na finiszu ligi. Kapitan jest zdeterminowany, aby Jagiellonia wywalczyła historyczny tytuł. Jak zgrzyt między graczami komentuje Jagiellonia? - Nie odnosimy się do tematu - powiedział nam Kamil Świrydowicz, rzecznik klubu z Podlasia.

Wkład wspomnianego duetu w wyniki Jagiellonii jest niepodważalny. Romanczuk zapisał się w historii, bo rozegrał już 301 meczów w ekstraklasie. Marczuk w premierowym sezonie w lidze ma wyśmienity dorobek: sześć goli, dziesięć asyst.

