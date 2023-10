Bartłomiej Wdowik znów zadziwił: co za gol kadrowicza z Zagłębiem! To trzeba zobaczyć! [WIDEO]

Chrapka Michała Chrapka to za mało na gola dla Piasta. A bramkostrzelna dotąd Pogoń też bez ognia w Gliwicach

Kiedy Bartosz Kapustka wróci do gry? Wiemy, co ze stanem zdrowia gwiazdy Legii Warszawa

As zespołu wicemistrza Polski już trenuje

Czeka na debiut w kadrze

Wdowik pojawił się na zgrupowaniu kadry przed meczami z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Trener Michał Probierz powołał go w trybie awaryjnym, bo kontuzji doznał Tymoteusz Puchacz. Obrońca Jagiellonii zdawał sobie sprawę, że będzie mu trudno o występ. W drużynie narodowej nie zagrał, ale popisał się w Jagiellonii, która wygrała 3:0 z Zagłębiem Lubin. Na swoim koncie zapisał asystę i gola, którego strzelił bezpośrednio z rzutu rożnego. Inna sprawa, że w tej sytuacji koszmarnie zachował się bramkarz gości.

Kosta Runjaić o świeżych głowach, charakterze i serii Śląska. Trener Legii tak postrzega Erika Exposito

Rywalizacja go napędza

Jagiellonia jest liderem ekstraklasy. W Białymstoku jest w tym sezonie niepokonana. Wygrała szósty mecz w lidze u siebie, licząc puchary to już było jej siódme zwycięstwo domowe! - Po pierwszej połowie przeanalizowaliśmy zachowanie bramkarza Zagłębia, który ustawiał się dosyć wysoko - tłumaczył Bartłomiej Wdowik, cytowany przez klubowe media. - Chcieliśmy grać więcej dochodzących piłek. Po jednym z takich zagrań padł trzeci gol. Bramkarz stał wysoko i przy jego pomocy piłka wpadła do siatki. Duża rywalizacja nas napędza. Kontynuujemy dobrą serię i chcemy to podtrzymać. Cieszę się, że trener Probierz przyjeżdża mnie obserwować. Najważniejsze, że cała drużyna dobrze funkcjonuje, a ja dokładam coś od siebie - wyznał obrońca Jagiellonii.

Kiedy Bartosz Kapustka wróci do gry? Wiemy, co ze stanem zdrowia gwiazdy Legii Warszawa

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny