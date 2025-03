Legia chce zrewanżować się za lanie sprzed roku

W ubiegłym sezonie Molde nie miało litości dla Legii. Wygrało u siebie 3:2, a w Warszawie zdeklasowało gospodarzy. To był nokaut, rywale zwyciężyli 3:0 na Łazienkowskiej. - To prawda, znowu się tutaj spotykamy - powiedział Bartosz Kapustka podczas konferencji prasowej. - Nawet przychodząc na obiad Paweł Wszołek mówił, że znowu jest tutaj taka sama zupa. Nie wiem, czy był tutaj raz, czy więcej. Śmialiśmy się z tego przy okazji. Na pewno w całej drużynie jest taka chęć, żeby zrewanżować się za poprzedni rok. Jednak na pewno troszeczkę są to inne drużyny. Podchodzimy do tego, aby grać dalej, przejść kolejną rundę i zagrać dwa dobre spotkania, nie tylko tutaj, ale także u siebie w Warszawie - wyznał pomocnik stołecznego klubu.

Kapitan Legii chciałby wyeliminować Molde i zagrać z Chelsea

Gdyby Legia wyeliminowała Molde, to w kolejnej rundzie miałaby szansę zagrać z Chelsea Lodyn. - Skupiamy się oczywiście na najbliższym spotkaniu, ale zawsze z tyłu głowy są takie rzeczy - odparł Kapustka. - Trzeba to obracać w pozytywne rzeczy. Bardzo chciałbym, żeby do tego doszło, ale najpierw musimy wygrać swój dwumecz, a oni swój. Wszystko się może wydarzyć. Na razie jest tu i teraz - przekonywał kapitan.

Bartosz Kapustka nie lubi takich porównań

Czy obecna Legia jest silniejsza od zespołu, który w ubiegłym sezonie został "rozjechany" przez Molde? Wtedy był piłkarzem rezerwowym, a teraz jest kapitanem zespołu. - Nie lubię takich porównań - zaznaczył Kapustka. - Myślę, że to są dwie różne drużyny. Moja sytuacja też jest kompletnie inna. Rok temu wracałem po operacji, po kontuzji i okresie przygotowawczym. Byłem w zupełnie innym momencie niż jest to teraz. Myślę, że w tym momencie jesteśmy na lepszej pozycji. Wtedy przegraliśmy. Teraz mamy okazję wygrać i to się tylko liczy dla mnie - podkreślił lider warszawskiego klubu.

