Goncalo Feio nie potrzebuje dodatkowych bodźców

Legia w ekstraklasie zajmuje czwarte miejsce, awansowała do półfinału Pucharu Polski i do 1/8 finału Ligi Konferencji. Czy poradzi sobie w starciu z Molde? Rywale w poprzedniej rundzie wyeliminowali Shamrock Rovers, ale potrzebowali do tego rzutów karnych. Jak portugalski szkoleniowiec Legii nastawi swoich podopiecznych? - Mam w sobie wystarczającą motywację - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej, cytowany przez oficjalny portal Legii. - Nie potrzebuję szukać dodatkowych bodźców. Chcemy awansować, budować renomę Legii i pisać historię klubu w Europie. Motywacja jest tu i teraz. Drużyna jest trochę inna niż rok temu. Mamy inne cele i wyzwania. Wierzę w to, że jesteśmy bogatsi o taką wiedzę, aby nie popełniać podobnych błędów - tłumaczył Portugalczyk.

Goncalo Feio mówi, co jest największym atutem Molde

W Molde po ostatnim sezonie doszło do zmiany szkoleniowca. Nowy sztab zmienił ustawienie zespołu. Odstąpił od gry trójką w tyle i teraz przestawił drużynę na czterech obrońców. Czy nowy system sprawdzi się już w rywalizacji z Legią? - Molde ma bardzo mocną tożsamość - podkreślił trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Dobrze wykorzystują przestrzeń za linią obrony rywali. Mają szybkich piłkarzy z przodu. Dobrze reagują po stracie piłki. Potrafią grać kombinacyjnie od własnej bramki. Umiejętnie przesuwają piłkarzy w procesie budowania akcji - tak szkoleniowiec warszawskiego klubu charakteryzował przeciwnika ze Skandynawii.

