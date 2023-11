Bartosz Nowak o sytuacji Rakowa w tabeli i walce o mistrzostwo Polski. „Wszystko rozstrzygnie się w ...”

W Szczecinie w meczu z Pogonią, Nowak pojawił się na boisku po przerwie, i po 10 minutach strzelił ważnego gola dla Rakowa (1:1). Zadedykował go żonie, która jest w ciąży.

Super Express: - Los wynagrodził panu to, co zabrał w Lizbonie…

Bartosz Nowak: - Nie podchodzę do tego w ten sposób. Jak już wiedziałem, że nie zagram z Pogonią w podstawowym składzie, to chciałem wejść i pomóc drużynie, bo pod koniec I połowy mieliśmy trudne momenty, gdy rywale przeważali. Jeden punkt wywalczony w Szczecinie trzeba szanować, bo Pogoń wyglądała naprawdę dobrze w I połowie i Vladan Kovacević kilkoma interwencjami utrzymywał nas w grze.

- Chyba należy się Vladanowi piwo za ten występ, a tym bardziej, że jest przerwa na reprezentację i będzie trochę czasu na relaks.

- Nie, nie trzeba mu dziękować w żaden sposób. My wiemy, że możemy na niego liczy i wiemy co potrafi. On też wie, że w meczach w których trzeba nam pomóc, jest gotowy to zrobić. Natomiast przerwa po ostatnich intensywnych tygodniach się przyda, będziemy się regenerować i spędzać czas z rodzinami.

Lewandowskiemu w pięty pójdzie po tym, co Jan Tomaszewski wypalił na wizji! Ma ogromne pretensje, mówi o wyższości

- Pana rodzina powiększy się niebawem, co obwieścił pan wszystkim cieszynką po strzeleniu gola.

- Żona jest w ciąży i niebawem będziemy mieli drugie dziecko. Mamy syna, a teraz będzie córka. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem. Na boisku w ostatnich tygodniach też czuję się coraz lepiej, jestem zdrowy, mogę trenować i to jest najważniejsze.

- Śląsk powiększył przewagą, również nad wami. Czy są obawy, żeby nie uciekł za daleko?

- Nie. Jest jeszcze za dużo spotkań do końca sezonu, żeby patrzeć dokładnie na miejsce w tabeli. Nie ono jest najważniejsze, ale to, kto ile punktów uzbierał. Oczywiście, że skupiamy się na każdym meczu i chcemy go wygrywać po to, żeby trzymać się blisko czuba tabeli. Ale końcowe rozstrzygnięcia będą w drugiej rundzie.

- Dobra gra tej rundzie sprawiła, że pana nazwisko pojawiło się kontekście kandydata do gry w reprezentacji.

- Dziennikarze muszą o czymś pisać, a ja ostatnio nawet nie mam czasu na śledzenie mediów a nawet oglądanie piłki, więc nie mam nic do dodania w temacie reprezentacji. Oczywiście, że mam marzenia, żeby w niej zagrać, bo chyba każdy zawodnik o tym marzy i taki ma cel. Ale nie wolno żyć tylko marzeniami, lecz najpierw patrzeć na siebie i być w dobrej formie.

Niespodziewany problem selekcjonera reprezentacji Polski. Michał Probierz złapał się za głowę, duże zaskoczenie

Piłkarze Rakowa po meczu ze Sportingiem Lizbona Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.