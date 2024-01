Bartosz Slisz obrał kurs na Amerykę. Tak pożegnał się z kibicami Legii Warszawa, co za słowa!

Mistrz robi swoje. Kadra Rakowa coraz mocniejsza, namówili do powrotu do Polski piłkarza dobrze znanego w naszej lidze

Slisz związał się kontraktem do końca 2028 roku. W ubiegłym sezonie Atlanta United zajęła szóste miejsce w Konferencji Wschodniej. Zagrała w fazie pucharowej, którą zakończyła na pierwszej rundzie. Odpadła z rywalizacji w starciu z Columbus Crew, który to zespół sięgnął po tytuł. Według medialnych doniesień amerykański klub zapłaci 3,5 mln dolarów.

Pomocnik reprezentacji Polski pożegnał się z kibicami Legii. Do warszawskiego klubu trafił wiosną 2020 roku. Dwa razy został mistrzem, zdobył Puchar i Superpuchar Polski, zagrał w europejskich pucharach. - Cześć legioniści. Chciałbym wam podziękować za te cztery wspólne lata, które spędziliśmy razem, czy to na boisku, czy poza nim - powiedział Bartosz Slisz na nagraniu zamieszczonym przez Legię w mediach społecznościowych. - Za te wszystkie trofea, które zdobyliśmy, za przeżyte emocje. Był to niezapomniany czas, który zostanie ze mną do końca mojego życia. Chciałbym życzyć powodzenia w obecnym sezonie, żeby mistrz Polski wrócił do Warszawy. Wszystkiego dobrego - zakończył nowy pomocnik Atlanty United.

