Bombowy początek Legii w Lubinie. Co tam się stało, koszmarny kiks bramkarza Zagłębia! [WIDEO]

Dwa gole w trzy minuty

Początek w wykonaniu Legii był mocny, bo warszawski zespół strzelił dwa gole. Już pierwsza akcja zakończyła się bramką. Na strzał z dystansu zdecydował się Rafał Augustyniak. Wydawało się, że uderzenie obrońcy nie sprawi bramkarzowi Zagłębia żadnych problemów. Tymczasem Szymon Weirauch zachował się koszmarnie. Chciał złapać piłkę, lecz wyślizgnęła mu się z rąk i ku jego rozpaczy wpadła do siatki! Młody golkiper nie mógł uwierzyć w to, co się stało.

Premierowa bramka Serba

Jednak to nie był koniec koszmaru bramkarza gospodarzy. Po chwili znów wyciągał piłkę z siatki. Tym razem strzałem z pola karnego pokonał go Radovan Pankov. To premierowe trafienie Serba w barwach warszawskiej drużyny. Jednak ta sytuacja nie obciąża konto Weiraucha. Był bez szans.

CO ZA OTWARCIE LEGII! Augustyniak mocno uderzył z dystansu, Weirauch fatalnie interweniuje i Legia prowadzi! ⚽📺Mecz trwa w CANAL SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/PFnEHZCvtk— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 3, 2023

Długo nie musieliśmy czekać na podwyższenie! @LegiaWarszawa sprytnie rozegrała rzut wolny, Pankov świetnie odnalazł się w polu karnym i mamy 2:0! ⚽📺Mecz trwa w CANAL SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/fRH7OzHt7b— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 3, 2023