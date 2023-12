Krzysztof Piątek znów wyciągnął pistolety! To już kolejny gol polskiej gwiazdy w Turcji [WIDEO]

Czwarty gol Piątka w czwartym występie

Krzysztof Piątek po przeprowadzce do Turcji długo nie mógł się przełamać. Ale ten fatalny okres ma już za sobą. Teraz odżył i widać wyraźnie, że z każdym występem jest coraz pewniejszy. W tej kolejce znów przypomniał o sobie. Jednak Istanbul BB przegrał 2:3 z Rizesporem. To właśnie „El Pistolero” rozpoczął strzelanie w tym spotkaniu. Na początku zawodów wbiegł na pole karne i z trudnej sytuacji oddał strzał pod poprzeczkę. Bramkarz był bez szans w tej sytuacji. Po tym trafieniu pokazał swoją cieszynkę, jak strzela z pistoletów. Dla Piątka to już czwarty gol w czwartym występie z rzędu. Jak dalej będzie tak regularny, to być może zasłuży na marcowe powołanie do kadry na mecze barażowe o EURO 2024.

Dublety Buksy i Frankowskiego, pokonany Bułka

Dwie bramki zdobył w Turcji także Adam Buksa, którego Antalyaspor zremisował 3:3 na wyjeździe z Hataysporem. Dorobek Polaka to siedem bramek w rozgrywkach. Z kolei Przemysław Frankowski był bohaterem zespołu Lens, który pokonał 3:2 Lyon w 14. kolejce. Kadrowicz strzelił dwa gole w drugiej połowie. Najpierw wykorzystał rzut karny, a później przypieczętował zwycięstwo. To jego pierwsze trafienia w tej edycji. W gorszym nastroju był za to Marcin Bułka, którego Nicea przegrała 0:1 z Nantes. Polski bramkarz zakończył serię z czystym kontem na 747 minutach. Był niepokonany w ośmiu meczach z rzędu, a w sumie aż w dziesięciu zagrał na zero z tyłu.

Krzysztof Piątek (Basaksehir) strzelił gola w sobotnim starciu 14. kolejki Super Lig 🇹🇷 z Rizesporem (2:3) ⚽️Ostatnie 4 mecze = 4 gole 🇵🇱#Piatek #gol #Turcja #Basaksehir Źródło: beIN SPORTS Turkiye pic.twitter.com/HHZ8eY2i3L— Polacy za granicą 🇵🇱 (@hubert_pawlik14) December 2, 2023

