Były król strzelców ekstraklasy o formie gwiazdy Lecha. "Może napsuć krwi rywalom"

Dorobek reprezentanta Szwecji to 11 goli w ekstraklasie i dziewięć w europejskich pucharach. Jednego w eliminacjach Ligi Mistrzów, a osiem w Lidze Konferencji. Bez jego bramek nie było awansu do ćwierćfinału tych rozgrywek. Ostatnio jednak Ishak zmarnował dwa rzut karne w lidze. Czy przebudzi się w starciu z Fiorentiną w 1/4 finału? - To klasowy napastnik, który ma bardzo duże umiejętności i może napsuć krwi rywalowi – powiedział Piotr Reiss w rozmowie z naszym portalem. - Wprawdzie ostatnio może jest mniej skuteczny, ale jednak warto podkreślić, że nie brakuje mu okazji. To jest ważne. Problem byłby wtedy, gdyby miał jedną sytuacje w meczu i ją zmarnował. W dalszym ciągu jest silnym punktem zespołu. W mojej ocenie jest zawodnikiem o takiej klasie, że mając z Fiorentiną właśnie tę jedną sytuację będzie potrafił ją zamienić na gola. Mam nadzieję, że nieskuteczność z ligi przerodzi w złość w Lidze Konferencji i coś tam z włoskim klubem podziała. Liczę na niego. Życzę mu tych bramek z Fiorentiną - stwierdził były król strzelców ekstraklasy.

Sonda Czy Lech Poznań awansuje do półfinału Ligi Konferencji Europy? Tak! Nie Trudno powiedzieć

PKO Ekstraklasa 11.04 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.