i Autor: Piotr Stańczak Remis 2:2.

Były prezes PZPN komentuje

Michał Listkiewicz: Zbigniew Boniek krytycznie ocenia pracę Michała Probierz... [MIŚ Z OKIENKA]

Polska zdobyła 3 medale mistrzostw świata w teqballu. Może ten sukces skłoni resort sportu by uznać go za oficjalną dyscyplinę? Na razie nieolimpijską, ale za kilka lat kto wie? Jest wysoki poziom, duża oglądalność, sukcesy. Czego jeszcze trzeba panie ministrze? Skoro już wspomniałem o szefie polskiego sportu, to biję mu brawo za wzięcie na tapet niepotrzebnej i szkodliwej deregulacji zawodu trenera. Ówczesny wicepremier Jarosław Gowin stworzył potworka, który do dziś odbija się polskiemu sportowi czkawką, snuje się jak smród po gaciach.