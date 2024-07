i Autor: Cyfrasport Cracovia - Piast

PKO BP Ekstraklasa

Cracovia się męczyła, ale wyszarpała remis w końcówce. Piast Gliwice może żałować straty punktów w Krakowie

Cracovia i Piast Gliwice podzieliły się punktami na otwarcie nowego sezonu, chociaż z przebiegu gry to goście byli bliżej zwycięstwa. Już w 18. minucie na prowadzenie wyprowadził ich Jorge Felix, a Cracovia uratowała punkt dopiero w 89. minucie. To wtedy nowy napastnik Mick van Buren oddał pierwszy celny strzał gospodarzy w tym meczu i doprowadził do remisu.