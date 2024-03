Cracovia wyjdzie z dołka, odegra się na Pogoni? Już raz dostała lekcję pokory. "Czuliśmy się, jak zbite psy"

Gwiazda Legii wypada z gry, co się dzieje? Ale za to ten duet pali się na klasyk z Górnikiem!

Zmażą plamę w Szczecinie?

Krakowski klub zajmuje w lidze 12. miejsce. Na strefą drużyn zagrożonych spadkiem ma cztery punkty przewagi. Trener Jacek Zieliński liczy na to, że w końcu jego podopieczni wyjdą na prostą. Notują bowiem serię pięciu spotkań bez zwycięstwa. Czy przełamią się w Szczecinie z Pogonią, która celuje w mistrzostwo Polski? Może być to bardzo trudnym wyzwaniem. Szczególnie, że w pierwszej konfrontacji Portowcy rozbili krakowian na ich stadionie 5:1. - Mamy tę porażkę w głowach - powiedział trener Jacek Zieliński podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Chcemy zmazać plamę. Pogoń nas obnażyła. Była wtedy lepszym zespołem. Czuliśmy się, jak zbite psy - opisał obrazowo.

Zieliński zachowuje spokój

Ostatnio pojawiały się plotki, że po sezonie Zieliński odejdzie z klubu. Czy coś jest na rzeczy i jak przyszłość czeka go w krakowskim klubie? Szkoleniowiec odniósł się do tych pogłosek. - To są spekulacje - odparł trener Zieliński, cytowany przez PAP. - Zanim się zaczęły mecze barażowe trzeba było rzucić parę newsów. Skupiam się na swojej pracy. Nie wiem, co musiałoby się stać, abym został w Cracovii. Musielibyśmy wygrywać seryjnie. Kontrakty kończą się trenerom, zawodnikom. To normalna sytuacja. Podchodzę do tego bardzo spokojnie - zaznaczył szkoleniowiec krakowskiego klubu.

