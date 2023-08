Cracovia zatrzymała rozpędzone Zagłębie! Pierwsza porażka lubinian, Makuch bohaterem

Trener Legii szczerze po przegranej z Austrią. Mówi o wielkim bólu, zero wątpliwości

Gospodarze od początku przejęli inicjatywę i szybko objęli prowadzenie. Benjamin Kallman podał do Patryka Makucha, a ten precyzyjnym strzałem z około 15 metrów skierował piłkę do siatki. W 21. minucie powinno być 2:0. Paweł Jaroszyński oddał strzał z woleja, lecz trafił w poprzeczkę. Dopiero ta akcja obudziła Zagłębie. Bardzo bliski wyrównania był Damjan Bohar, ale zmierzającą do bramki piłkę Jaroszyński odbił na rzut rożny. W 30. minucie z kolei powinno być 2:0 dla "Pasów". Cornel Rapa dostał dobre podanie w polu karnym, lecz nie zdołał pokonać dobrze ustawionego Szymona Weiraucha. Pięć minut później młody bramkarz Zagłębia był już bezradny. Takuto Oshima dośrodkował z prawego skrzydła, a Makuch – tym razem efektownym strzałem głową – podwyższył prowadzenie. Tuż przed przerwą Weirauch uratował Zagłębie przed stratą kolejnej bramki, udanie interweniując po strzale Rapy.

Cracovia wygrała z niepokonanym wcześniej Zagłębiem Lubin

Zagłębie, które w dwóch pierwszych meczach tego sezonu z Ruchem Chorzów i Śląskiem Wrocław potrafiło w drugiej połowie odrabiać jednobramkową stratę, tym razem miało problemy z wypracowaniem sobie dobrych okazji bramkowych, mimo że po przerwie Cracovia oddała pole i nastawiła się na kontry. Na boisku pojawił się pozyskany w tym tygodniu z Rakowa Częstochowa skrzydłowy Mateusz Wdowiak, który jest wychowankiem "Pasów". W 80. minucie popisał się niezłym, lecz minimalnie niecelnym strzałem z dystansu.

Prawdziwe emocje zaczęły się dopiero w samej końcówce. W 90. minucie w polu karnym Kacper Śmiglewski sfaulował Mateusza Grzybka. Arbiter "jedenastkę" podyktował dopiero po obejrzeniu zdarzenia na monitorze. Kacper Chodyna nie dał szans Sebastianowi Madejskiemu i goście mieli jeszcze kilka minut, aby doprowadzić do remisu. Nie zdołali tego zrobić i musieli pogodzić się z pierwszą w tym sezonie porażką.

Cracovia Kraków - KGHM Zagłębie Lubin 2:1 (2:0)

Bramki: 1:0 Patryk Makuch (10), 2:0 Patryk Makuch (35-głową), 2:1 Kacper Chodyna (90+2-karny)

Żółte kartki: Takuto Oshima, Kacper Śmiglewski (Cracovia) - Michał Nalepa, Bartłomiej Kłudka, Kacper Chodyna (Zagłębie)

Sędzia: Daniel Stefański (Warszawa). Widzów 8 437.

Cracovia Kraków: Sebastian Madejski - Arttu Hoskonen, Jakub Jugas, Virgil Ghita – Cornel Rapa, Jani Atanasov (88. Kacper Jodłowski), Takuto Oshima, Paweł Jaroszyński – Michał Rakoczy (75. Otar Kakabadze), Patryk Makuch (82. Kacper Śmiglewski) - Benjamin Kallman (75. Mateusz Bochnak).

KGHM Zagłębie Lubin: Szymon Weirauch – Bartłomiej Kłudka, Bartosz Kopacz, Michał Nalepa (68. Kamil Kruk), Mateusz Grzybek – Kacper Chodyna, Tomasz Makowski (82. Marek Mróz), Damian Dąbrowski, Tomasz Pieńko (56. Serhij Bułeca), Damjan Bohar (56. Mateusz Wdowiak) – Dawid Kurminowski (68. Arkadiusz Woźniak).

Dobra statystyka dla @MKSCracoviaSSA – jeśli Patryk Makuch strzela gole w naszej lidze, to jego drużyna nie przegrywa (do tej pory 5x zwycięstwo, 1x remis) ⚽📺 PKO BP #Ekstraklasa oglądaj w CANAL+ online 👉 https://t.co/KtLzV2GwC6pic.twitter.com/VVSpWYztSp— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) August 11, 2023

