Dawid Szulczek nie traci nadziei. Trener Warty o niepowodzeniu ze Śląskiem

W tych ostatnich spotkaniach Warta nie zdobyła bramki. Co się dzieje? Wprawdzie w starciu ze Śląskiem gospodarze atakowali, ale nie zaskoczyli bramkarza rywali. - Gratulacje dla Śląska za zdobycie trzech punktów i za serię zwycięstw - powiedział trener Dawid Szulczek na konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Siedem wygranych z rzędu na poziomie ekstraklasy to niesamowite osiągnięcie. To był intensywny mecz w naszym wykonaniu. Myślę, że jeden z najlepszych od kiedy jestem trenerem Warty. Bardzo dobrze pracowaliśmy przez całe spotkanie. Brakowało nam tylko finalizacji. Dobrze weszliśmy w mecz. Jedna kontra, po której rywale zdobyli gola, sprawiła, że Śląsk jeszcze bardziej skupił się na obronie, przez którą ciężko było się nam przebić - ocenił.

Szkoleniowiec nie traci nadziei, dostrzega wiele pozytywów w grze podopiecznych. - Każdy z zawodników realizował założenia - przekonywał Szulczek. - Było w tym meczu dużo dobrych rzeczy. W tych wszystkich statystykach przypuszczam, że mamy duża przewagę, ale przegrywamy kolejne spotkanie. Grając z 10 takich meczów jak ten, to myślę, że siedem byśmy wygrali. Uważam, że idziemy w dobrym kierunku, tylko nie pod kątem punktów. Musimy utrzymać wiele rzeczy, które zrobiliśmy i posyłać piłkę do siatki. Po to, aby zgarnąć trzy punkty. Najlepiej w najbliższym spotkaniu w Kielcach - stwierdził trener Warty.

