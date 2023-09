Dawid Szulczek o asie rywali i planie na Śląsk. Jak Warta zatrzyma Erika Exposito?

Trener Stali po stracie punktów, co za porównanie. "Korona była bokserem, który..."

Janusz Filipiak w ciężkim stanie trafił do szpitala! Wstrząsające wieści o prezesie Cracovii

Gdybyśmy zabrali Erika Exposito ze składu Śląska...

Hiszpański napastnik strzelił osiem goli i prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców polskiej ligi. - Kilka pozycji, które nie funkcjonowało w drużynie w poprzednim sezonie, zostało wzmocnionych, a piłkarze, którzy wiosną nie byli w formie, widać, że "poszli w górę" - tłumaczy trener Dawid Szulczek, cytowany przez PAP. - Trener Jacek Magiera ze swoim sztabem też wykonał dużo dobrej pracy. Gdybyśmy zabrali Erika Exposito ze składu Śląska, tych punktów byłoby mniej. Podobnie byłoby, gdybyśmy zabrali sztab szkoleniowy i gdyby Śląsk nie przeprowadził latem transferów – stwierdził szkoleniowiec poznańskiej drużyny.

Aleksandar Vuković o wygranej z Widzewem. Trener Piasta zwrócił uwagę na te aspekty

Jesteśmy gotowi na to, że...

Co będzie kluczowe w starciu z wiceliderem ekstraklasy? - Wrocławianie zwykle czekają na rywala w obronie średniej i niskiej - analizował trener Warty. - Natomiast jesteśmy gotowi na to, że Śląsk na nas ruszy wysokim pressingiem. Mamy przygotowany plan, podobny do meczów, które już rozgrywaliśmy. Będzie mniej udziwnień i wymyślania. Nie będzie też debiutów, każdy kto zagra, ma za sobą mecze w naszej drużynie - przyznał.

Trener Stali po stracie punktów, co za porównanie. "Korona była bokserem, który..."

Sonda Czy Erik Exposito ze Śląska będzie królem strzelców Ekstraklasy? Tak Nie Trudno powiedzieć

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny