Dawid Szulczek o dobrej energii, napędzaniu zespołu, zaskoczył na temat Piasta. Nadchodzą lepsze czasy dla Warty Poznań?

Zwycięską bramkę ze Stalą zdobył Luis Miguel. Dzięki temu Warta zajmuje w lidze dwunaste miejsce. - Każde zwycięstwo daje dobrą energię - powiedział trener Dawid Szulczek, cytowany przez PAP. - Nie ukrywam, że mieliśmy trudny okres. Mam nadzieję, że tą wygraną napędzimy się na kolejne mecze. Cały czas staramy się dbać o naszą organizację gry. Gdy się traci mało bramek, to wówczas łatwiej o regularne zbieranie punktów. Za nami jest taki okres, gdzie ta linia obrony często się zmieniała, wynikało to z tego, że kilku zawodników odeszło, były też kontuzje. Mam nadzieję, że za chwilę to wszystko się ustabilizuje - wyznał.

Piast powinien być liderem tabeli

W najbliższej kolejce Warta zmierzy się Piastem. Podopieczni trenera Aleksandara Vukovicia w tej rundzie wygrali tylko dwa mecze. W tabeli są wyżej od Warty, bo zajmują dziewiąte miejsce i mają punkt przewagi nad rywalem z Poznania. - Patrząc na punkty oczekiwane, to Piast powinien być liderem tabeli - stwierdził trener Szulczek, cytowany przez PAP. - To bardzo dobrze zorganizowany zespół. Stwarza sporo sytuacji pod bramką przeciwnika, a nie pozwala na to w swoim polu karnym. Trudno im strzelić gola. W ofensywie wykorzystują szybkich skrzydłowych. Do tego dużą jakość mają w środku pola. Piast będzie w końcu bardziej punktował i dołączy do czołowej ósemki. Mam nadzieję, że to punktowanie nastąpi po meczu z Wartą, a nam uda się zrealizować pomysł na to spotkanie - przyznał szkoleniowiec poznańskiego klubu.

