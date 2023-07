Dawid Szwarga nie ma wątpliwości. Trener Rakowa mówi wprost o nowym transferze

Jedenaście transferów mistrza Polski

W letnim oknie Raków jest liderem na transferowym rynków. Sięgnął po jedenastu nowych zawodników. Czy to wszystko przełoży się na sukces w postaci awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów? Teraz dołączył doświadczony Sonny Kittel, który przez lata był gwiazdą HSV Hamburg. W częstochowskim klubie wiele sobie obiecują po tym zawodniku.

Co za wzmocnienie mistrza! Tak dyrektor sportowy Rakowa uzasadnia hitowy transfer

Kittel zna presję i walkę o najwyższe cele

Podczas konferencji prasowej przed spotkaniem z Jagiellonią Białystok szkoleniowiec mistrza Polski zabrał głos w sprawie niemieckiego pomocnika. - Od kilku tygodni toczyły się rozmowy - powiedział trener Dawid Szwarga. - Cieszę się, że taki gracz dołącza do Rakowa. To zawodnik, który w przeszłości grał w dużym klubie. Wie, co to presja i walka o najwyższe cele. Mimo że to była druga liga, to celem Hamburga był awans do pierwszej Bundesligi. Mierzył się również z dużymi wymaganiami. Jeśli chodzi o rolę Sonny'ego. Zawsze staramy się sprowadzać zawodnika, który w swoim poprzednim klubie miał swoje naturalne cechy, zdolności i umiejętności, które powodują, że łatwiej mu się zaadaptować w nowej roli, w nowym klubie - ocenił szkoleniowiec Rakowa.

Transfery Rakowa Częstochowa:

Przybyli: Bieszczad (Zagłębie L.), Dominguez, Drachal (Miedź), Kittel (HSV), Kovacević (Ferencvaros), Pestka (Cracovia), Sorescu (Bukareszt), Tsiftsis (Asteras), Walczak (Wisła P.), Yeboah (Śląsk), Zwoliński (Lechia)

Ubyli: Długosz (Ruch), Gutkovskis (Daejeon), Kun (Legia), Musiolik (Górnik), Petrasek (Jeonbuk), Rajczykowski (Skra), Sukiennicki (Stal St. Wola ), Trelowski (Śląsk)

Sonda Czy Raków Częstochowa awansuje do Ligi Mistrzów? tak nie

Jacek Jaroszewski o sporze z Grzegorzem Krychowiakiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.