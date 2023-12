Decydujący dzień dla polskich drużyn. Raków i Legia walczą o wiosnę w europejskich pucharach

Kursy TOTALbet: Legia Warszawa – AZ Alkmaar

Jako pierwsi na murawę wybiegną piłkarze w Warszawie, gdzie Legia podejmie AZ Alkmaar. Mecz ten bez wątpienia będzie miał ogromny ciężar gatunkowy – zarówno piłkarski, jak i… ludzki. Wszyscy pamiętają bowiem sceny, które rozegrały się w Holandii po zakończeniu pierwszego starcia pomiędzy tymi zespołami… Szarpanie piłkarzy oraz prezesa klubu Dariusza Mioduskiego, wyprowadzenie z autokaru Josue oraz Radovana Pankova, którzy wrócili do Polski zdecydowanie później niż ich klubowi koledzy. To wszystko sprawia, że legioniści pałają ogromną żądzą rewanżu i dzięki dobremu występowi chcą wyeliminować rywala z gry w europejskich pucharach. Aby tak się stało, potrzebny jest im do tego przynajmniej remis. Po pięciu seriach gier warszawiacy mają bowiem w dorobku 9 punktów, Holendrzy – 6 „oczek”. Choć w opinii TOTALbet gospodarze mają realną szansę na osiągnięcie swojego celu – kurs na ich triumf wynosi 2.95 – nieznacznym faworytem tej rywalizacji będą goście (2.22). Trudno jednak się temu dziwić, szczególnie po przeanalizowaniu ostatnich meczów w wykonaniu podopiecznych Kosty Runjaicia – domowe remisy z Lechem i Wartą, porażka w PP z Koroną Kielce czy wyjazdowy remis z ostatnim w tabeli ŁKS-em – to wszystko nie może napawać optymizmem. Pozostaje jednak liczyć na to, że piłkarze Legii – żądni rewanżu i niesieni dopingiem swojej fanatycznej publiczności – wzniosą się na wyżyny swoich umiejętności i wywalczą dzięki temu awans do fazy pucharowej.

Kursy TOTALbet: Raków Częstochowa – Atalanta Bergamo

Krótko po zakończeniu meczu Legia – AZ korespondencyjną walkę o trzecie miejsce w grupie LE zacznie natomiast Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski na kolejkę przed zakończeniem fazy grupowej zajmują co prawda ostatnie miejsce w tabeli, ale mają dokładnie tyle samo punktów co trzeci Sturm Graz, który na ten moment „spadłby” do Ligi Konferencji Europy. W bezpośrednich meczach pomiędzy tymi drużynami jest remis – W Sosnowcu Sturm wygrał 1:0, W Grazie w takich samych rozmiarach triumfował Raków, więc na ten moment o wyższej lokacie Austriaków decyduje minimalnie lepszy bilans bramkowy. Częstochowianie o awans powalczą przed własną publicznością z Atalantą Bergamo, podczas gdy Sturm w tym samym czasie rywalizować będzie w Lizbonie ze Sportingiem. Aby ostatecznie to mistrzowie Polski zajęli trzecią lokatę w tabeli, musiałby zaistnieć któryś z poniższych scenariuszy:

Raków i Sturm przegrywają swoje mecze, ale częstochowianie zdecydowanie mniejszą różnicą bramek,

Raków osiąga lepszy rezultat niż Sturm,

Obie drużyny wygrywają swoje mecze, ale Raków zwycięża większą różnicą goli

Choć ostatni wariant zdaje się być niezwykle mało prawdopodobny, zdaniem ekspertów z TOTALbet wygrana Rakowa nad Atalantą jest dość prawdopodobna! Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf podopiecznych Dawida Szwargi płaci bowiem 2.49 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gości z Półwyspu Apenińskiego wynosi 2.68 zł.

