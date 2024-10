Derby Mazowsza nie dla Polonii. Trener Mariusz Pawlak o kontrowersyjnej sytuacji [WIDEO]

Zawodnicy źle się czują po tamtej sytuacji

Arbiter po analizie VAR podyktował rzut karny dla płockiej ekipy. Z tą decyzja nie zgadzał się szkoleniowiec Polonii. - Przyjechaliśmy do Płocka, aby postawić trudne warunki - tłumaczył trener Mariusz Pawlak. - Były do pewnego momentu. Chcieliśmy jako pierwsi zdobyć bramkę, ten plan w pewnym sensie wypalił. Ale poszliśmy też za ciosem. Mieliśmy dwie sytuacje, ale nasza skuteczność była na niższym poziomie niż we wcześniejszych meczach. Pierwsza połowa była wyrównana. Nie przeczuwałem tego, że w drugiej połowie bardziej się cofniemy, bo nie było takiego planu. Mówię to odważnie: zostaliśmy oszukani przy drugiej bramce. Trzecia i czwarta bramka dla Wisły bardzo ładne, z naszymi dużymi błędami. Nie szukam, nie wiadomo czego. Mam prawo sprostować, bo zawodnicy na pewno źle się czują po tamtej sytuacji - dodał opiekun Polonii.

Bartosz Kapustka i Maximillian Oyedele kadrze dadzą wiele! Gwiazdy Legii zachwycą na zgrupowaniu reprezentacji Polski?

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Polonia Warszawa utrzyma się w 1. lidze? Tak Nie Trudno powiedzieć