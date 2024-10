Bartosz Kapustka i Maximillian Oyedele kadrze dadzą wiele! Gwiazdy Legii zachwycą na zgrupowaniu reprezentacji Polski?

Przed laty rozkochał w sobie fanów ekstraklasy. Wrócił do ojczyzny, prowadzi firmę i szykuje się do niezwykłego wyczynu sportowego

W reprezentacji Polski Kapustka rozegrał 14 meczów, strzelił trzy gole. Był z nią na EURO 2016. Powołanie dla niego nie dziwi, bo od początku sezonu jest w wysokiej dyspozycji. Jest skuteczny i to on napędza ataki Legii. Kapitan stołecznego zespołu został doceniony także we wrześniu, gdy został wybrany na na najlepszego piłkarza w ekstraklasie. - Warto było wierzyć i pracować. Kluczowa była konsekwencja, bo po ośmiu latach otrzymał za nią nagrodę - przypomniał trener Goncalo Feio, cytowany przez klubowe media.

Debiutant Oyedele oczaruje selekcjonera?

Jednak największym zaskoczeniem wśród powołanych była nominacja dla Oyedele. Wprawdzie nowy nabytek Legii ma skromny dorobek w ekstraklasie, ale występami przekonał do siebie trenera Probierza. Szkoleniowiec zna piłkarza z okresu, gdy pracował z nim w kadrze Polski do lat 21. Czy Oyedele podczas zgrupowania będzie błyszczał tak, jak w wygranym 1:0 meczu z Betisem w Lidze Konferencji? - Maxi ma wiele atutów - powiedział trener Feio podczas konferencji prasowej po meczu w europejskich pucharach. - Motoryka, jakość i umiejętność gry są u niego na bardzo wysokim poziomie. Oby tak dalej się rozwijał. To jego i nasz obowiązek. Polska piłka może mieć z niego dużo pożytku - podkreślił Portugalczyk.

