Dołączył do Piasta parę dni temu. Aleksandar Vuković już szykuje go do gry przeciw wicemistrzom Polski

- Trener Jacek Magiera ma się nad czym zastanawiać – mówi o swoim vis-a-vis szkoleniowiec Piasta, Aleksandar Vuković. Nie ocenia jednak w tych słowach ogólnej formy wrocławian, ale konieczność rozwiązania ich największego problemu. - Śląsk został osłabiony odejściem Erika Exposito. Trudno od razu trafić z tak samo bramkostrzelnym i dającym tak wiele drużynie zawodnikiem, nie umniejszając jakości, jaką wrocławski zespół posiada – tak komentuje rozstanie wicemistrzów z królem strzelców ekstraklasy z minionego sezonu.

Hiszpański snajper wybrał katarskie petrodolary. - Patrząc na nasze możliwości i realia, w których się obracamy, nas też nie było stać na Exposito – uśmiecha się „Vuko”, wyrażając zrozumienie dla wrocławskiej frustracji niemożnością namówienia napastnika na nowy kontrakt. Piast sięgnął więc po inne rozwiązanie, angażując zawodnika Legii.

Dołączył do Piasta parę dni temu. Aleksandar Vuković szykuje go do gry przeciw wicemistrzom Polski

- Uważam pozyskanie Maćka za świetny transfer dla Piasta – tak o zakontraktowaniu na najbliższy sezon niespełna 23-letniego Macieja Rosołka mówi Vuković. Przy Łazienkowskiej miał okazję pracować z nim dwukrotnie, zna go więc doskonale. - To człowiek z potencjałem. Wierzę, że go potwierdzi i będzie dla nas ważnym ogniwem – zapowiada trener gliwiczan. - Powinien wzmocnić rywalizację w ataku, dać nam pole manewru, więcej jakości niż mieliśmy wcześniej.

Rosołek dołączył do gliwiczan parę dni temu, niewiele treningów zdążył więc odbyć z nowymi kolegami. Wszystko wskazuje jednak na to, że Vuković szykuje go „z marszu” do występu przeciwko wicemistrzom kraju. - Jego przygotowanie fizyczne i mentalne jest przynajmniej na takim samym poziomie, jak pozostałych zawodników. Nie sprowadziliśmy piłkarza, którego trzeba pół roku przywracać do formy – zaznacza „Vuko”.

Początek meczu 2. kolejki ekstraklasy pomiędzy Piastem i Śląskiem w Gliwicach w niedzielę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport 3 i TVP Sport.

i Autor: Cyfrasport Maciej Rosołek