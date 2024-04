Dwaj szkoleniowcy mocno niepewni przyszłości w swych klubach. Przegrany w ich bezpośrednim starciu będzie mieć bardzo gorące krzesło

Górnik jednak bez Lukasa Podolskiego? To może być wielki problem zabrzan. „Nie mam odpowiedzi na to pytanie”

Obecne kontrakty obu szkoleniowców kończą się z końcem czerwca. Nowych jeszcze nie podpisali, choć w przypadku Vukovicia istnieje klauzula pozwalająca klubowi na przedłużenie tego obecnego o rok. Na razie jednak – być może również z powodu zawirowań wokół prezesowskiego stołka Grzegorza Bednarskiego – Piast z tego zapisu nie skorzystał.

Sam „Vuko” spodziewa się zaś… wszystkiego. - Władze klubu mają prawo zastanawiać się nad różnymi rozwiązaniami. A wiadomo, jakie rozwiązanie w podobnej sytuacji jest najprostsze – mówił na antenie Canal+ Sport po ostatniej porażce podopiecznych w Łodzi z Widzewem, mając na myśli roszadę na trenerskim stołku Piasta. - Jako człowiek odpowiedzialnymi rozumiem, że są ku temu argumenty – dodawał.

Gliwiczanie nad strefą spadkową mają tylko trzy punkty przewagi. Lubinianie – dziewięć, więc w tym przypadku niepewność co do przyszłości Fornalika w klubie wynika nie z groźby degradacji, co raczej mało eksponowanego miejsca w tabeli i obrazu gry drużyny. – Cały czas udoskonalamy naszą grę, to jest ciągły proces. Pracujemy nad stabilizacją formy – zapewniał ostatnio były selekcjoner. Mecz w Gliwicach przeciwko byłym podopiecznym też będzie jednym z elementów oceny szkoleniowca w kontekście jego dalszej pracy z „Miedziowymi”.

Początek meczu Piast - Zagłębie Lubin w ramach 28. kolejki ekstraklasy w poniedziałek o godz. 19.00 na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka w Gliwicach. Transmisja w Canal+ Sport.

Dorobek Aleksandara Vukovicia w Piaście (od 27.10.2022)

Mecze ligowe 47

Zwycięstwa 17

Remisy 19

Porażki 11

Średnia pkt/mecz 1,49

Dorobek Waldemara Fornalika w Zagłębiu (od 29.11.2022)

Mecze ligowe 44

Zwycięstwa 17

Remisy 12

Porażki 15

Średnia pkt/mecz 1,43

28. kolejka @_Ekstraklasa_:Piast Gliwice 🆚 @ZaglebieLubin 👮‍♂️ - Tomasz Kwiatkowski🚩 - Arkadiusz Kamil Wójcik🚩 - Marcin Lisowski4⃣ - Mateusz Piszczelok🖥️ - Jarosław Przybył / Marcin Boniek pic.twitter.com/dl26Xc246b— Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) April 11, 2024