i Autor: cyfrasport Patryk Dziczek

Dzwonek ostrzegawczy dla Rakowa

„Dziku” dotrzymał słowa; Piast był silny na murawie. Mistrz pokonany w Gliwicach!

Piątkowy mecz w Gliwicach nie zostawił wątpliwości co do hierarchii celów w ekipie Rakowa. Wtorkowy rewanż w Limassol w 3. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów z tyłu głowy miał nie tylko Dawid Szwarga, zostawiając na ławce aż siedmiu graczy, którzy przeciwko Arisowi zagrali w wyjściowym składzie. Na Cyprze myślami – i to jest z pewnością nieco zaskakujące… - byli też dublerzy. A więc ci, którym powinno zależeć na rywalizacji o miejsce w podstawowej jedenastce.