Emocje, kontrowersje i zwycięstwo Pogoni. VAR miał co robić w Szczecinie [WIDEO]

W 10. min. Efthymios Koulouris strzelał z bliska, ale Xavier Dziekoński obronił w efektowny sposób. Portowcy, od początku atakowali, ale brakowało finalizacji i skuteczności. Tą popisała się Korona i w 29. min Adrien Dalmau posłał piłkę do siatki i rozpoczęła się długa analiza VAR. Po kilkuminutowej przerwie w grze sędziowie anulowali gola z powodu ręki jednego z piłkarzy gości, ale ... podyktowali rzut karny, ze faul Vahana Biczachczjana we wcześniejszej akcji. Pewnym egzekutorem okazał się Nono. W 40. min po dobrym rajdzie Kamila Grosickiego mocno strzelał Gorgon, ale Dziekoński obronił.

W 45. min piłka po raz drugi wpadła do bramki Portowców, ale znów była potrzebna analiza VAR, która trwała trochę krócej. Arbiter anulował gola z powodu pozycji spalonej piłkarza Korony. Tuż przed przerwą Pogoń wyrównała. Po kapitalnym kilkudziesięciometrowym podaniu Rafała Kurzawy, piłkę przejął Biczachczjan i mocnym strzałem lewą nogą nie dał szans Dziekońskiemu. W 52. min. po efektownej akcji i wyprzedzeniu obrońców gości, Grosicki trafił piłką w słupek. W 66.min po długiej wymianie piłek na pograniczu pola karnego na strzał zdecydował się Alexander Gorgon i nie dał szans Dziekońskiemu. Pogoń nie zwalniała i chciała jak najszybciej zamknąć mecz. W 81. min po zamieszaniu pod bramką gości, najszybciej do piłki doskoczył Danijel Loncar i z bliska ustalił wynik meczu. Kibice Pogoni odetchnęli i mają nadzieję, że teraz dla odmiany zaczną liczyć serię swojej drużyny bez porażki. - Ta porażka boli , ale z drużyna mającą tyle jakości co Pogoń, trzeba być skoncentrowanym przez cały mecz - podsumował trener gości Kamil Kuzera.

Pogoń Szczecin - Korona Kielce 3:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Nono (36-karny), 1:1 Wahan Biczachczjan (45+6), 2:1 Alexander Gorgon (66), 3:1 Danijel Loncar (81).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Kamil Grosicki, Luka Zahovic. Korona Kielce: Martin Remacle.

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów: 12 281.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Benedikt Zech (75. Danijel Loncar), Mariusz Malec, Leonardo Koutris (61. Leo Borges) - Wahan Biczachczjan (75. Mariusz Fornalczyk), Fredrik Ulvestad, Rafał Kurzawa (61. Luka Zahovic), Alexander Gorgon (82. Kacper Smoliński), Kamil Grosicki - Efthymis Koulouris.

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Marcus Godinho, Dominick Zator, Miłosz Trojak, Piotr Malarczyk (64. Dawid Błanik) - Jacek Podgórski, Yoav Hofmayster, Martin Remacle (73. Ronaldo Deaconu), Nono (83. Miłosz Strzeboński), Mateusz Czyżycki (73. Jakub Konstantyn) - Adrian Dalmau (64. Jewgienij Szykawka).