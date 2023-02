Fernando Santos nie zobaczył goli ani dobrej gry. Bezbramkowy remis w Gdańsku [WIDEO]

Raków Częstochowa ponownie zatrzymany. Pretendent do mistrzostwa tylko zremisował ze Stalą Mielec

Na początku meczu było niezłe tempo, sporo dynamicznych akcji, ale zabrakło wykończenia i goli. W 18. min Juliusz Letniowski strzelił tuż obok słupka. Wychowanek Lechii, grający obecnie w Widzewie wyróżniał się na tle innych. Dobrze rozgrywał, potrafił mocno strzelić z dystansu, jak choćby w 45. min, ale Dusan Kuciak dobrze obronił. Lechia najlepszą sytuację miała po strzale Rafała Pietrzaka z rzutu wolnego, ale i bramkarz Widzewa Ravas spisał się bez zarzutu. Obie drużyny w tym sezonie więcej goli strzelają w drugich połowach, więc na to samo liczyli kibice, a pewnie i Fernando Santos obserwujący mecz ze swoim asystentem.

W 57. min w dobrej sytuacji znalazł się Łukasz Zwoliński, ale piłka po jego uderzeniu przeszła wzdłuż bramki. W tej samej minucie swój występ w meczu zakończył Letniowski z powodu razu nogi. W 70. min akcję Lechii rozprowadził Ilkay Durmus, a po strzale Tobersa piłka trafiła w poprzeczkę, a i dobitka „Zwolaka” też była niecelna. To chyba był najbardziej gorący moment drugiej połowy w zimny wieczór w Gdańsku. W kolejnych minutach było dużo chaosu na boisku, choć inicjatywę posiadał Widzew. Piłkę meczową miał jeszcze Bartłomiej Pawłowski, który po świetnym podaniu od Albańczyka Shehu znalazł się sam przed Kuciakiem, jednak bramkarz Lechii świetnie obronił nogą. - W naszej sytuacji ważne jest punktować w każdym meczu, bo może to być na wagę utrzymania w w lidze – podsumował obrońca gospodarzy, Jakub Bartkowski. Na razie Lechia to robi, bo w trzech meczach rundy wiosennej zdobyła 5. punktów.

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź 0:0.

Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Kacper Sezonienko.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 9 422.

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Jakub Bartkowski, Michał Nalepa, Mario Maloca, Rafał Pietrzak - Ilkay Durmus, Kristers Tobers, Jarosław Kubicki (90+4. Jan Biegański), Kevin Friesenbichler (65. Marco Terrazzino), Conrado (72. Kacper Sezonienko) - Łukasz Zwoliński.

Widzew Łódź: Henrich Ravas - Patryk Stępiński (46. Martin Kreuzriegler), Serafin Szota, Mateusz Żyro - Mato Milos (82. Paweł Zieliński), Marek Hanousek, Juliusz Letniowski (59. Dominik Kun), Andrejs Ciganiks - Ernest Terpiłowski (75. Juljan Shehu), Jordi Sanchez, Bartłomiej Pawłowski.(PAP)