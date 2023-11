Filip Marchwiński po hicie z Legią. Gwiazdor Lecha nie ma wątpliwości, co poszło nie tak

Kosta Runjaić wprost o klasyku z Lechem. Trener Legii na tym się skupia, to zapisał na plus

Trzeba to wziąć na klatę

Trener John van den Brom powiedział po meczu, że jego drużyna nie zasłużyła na wygraną. Trzeba przyznać, ze poznański zespół skupił się na uważnej grze w defensywie. Kolejorz nie kreował zbyt wielu sytuacji. W efekcie Filip Marchwiński i spółka niewiele mógł zdziałać pod bramką Legii. - Legia podeszła do nas wysokim pressingiem, więc trudno było skonstruować składną akcję - powiedział Filip Marchwiński, cytowany przez PAP. - Oddaliśmy mało strzałów. Trzeba to wziąć na klatę. Musimy poprawić się w następnym meczu poprawić się i strzelać gole. Nie oddaliśmy żadnego strzału na bramkę. To mówi samo za siebie. W ataku pokazaliśmy niewiele. Dlatego trzeba szanować ten punkt wywalczony na Łazienkowskiej - analizował.

Nie był zadowolony z występu

Mimo że za ofensywę Lecha odpowiadało trio: Mikael Ishak, Kristoffer Velde oraz wspomniany Marchwiński, to w żaden sposób nie potrafili sobie poradzić z obroną gospodarzy. - Nie jestem zadowolony ze występu - przyznał Marchwiński, cytowany przez PAP. - Myślę, że mogłem zrobić więcej, częściej podejmować ryzyko i szukać sobie miejsca do strzału. Uważam, że jako drużyna zagraliśmy dobrze w obronie. Wreszcie nie straciliśmy bramki po stałych fragmentach - stwierdził lider poznańskiego Lecha.

