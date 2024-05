i Autor: Cyfrasport Goncalo Feio

Szkoleniowiec zabrał głos

Goncalo Feio o hicie kolejki z Lechem Poznań. Tak zapatruje się na to starcie. Mówi co jest teraz celem i wyzwaniem Legii

W tym roku chciała odzyskać mistrzostwo, ale po przegranej 0:3 na Łazienkowskiej z Radomiakiem o tytule może zapomnieć. Czy przebije się do europejskich pucharów? Goncalo Feio o hicie kolejki z Lechem. Tak zapatruje się na to starcie. Mówi co jest teraz celem i wyzwaniem Legii.