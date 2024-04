Goncalo Feio odmieni Legię i wyprowadzi ją z dołka? Padły słowa o braku fajerwerków

Dawid Szwarga podsumował swą dotychczasową pracę w Rakowie. Wystarczyły do tego dwa zdania

Pogoń Szczecin marzy o przełamaniu klątwy w Pucharze Polski. Kamil Grosicki i spółka wcisną gaz do dechy, czy zaciągną hamulec?

Legia rozpędzi się w końcówce?

Trener Goncalo Feio podkreśla na każdym kroku, że w Legii interesują go tylko zwycięstwa. Na razie ma za sobą dwa remisy. W debiucie z Rakowem (1:1), a ostatnio u siebie ze Śląskiem (0:0). Czy podopieczni wygra za trzecim razem? Stołeczny klub zajmuje w lidze piąte miejsce i ma osiem punktów straty do Jagiellonii. Czy na finiszu rozpędzi się na tyle, że skończy rozgrywki na podium?

Raków nie obroni tytułu? Były kadrowicz o grze na pół gwizdka, wskazał nową gwiazdę mistrza Polski

Śląsk potrafi dobrze bronić

- Legia zmieniła wiosną trenera - powiedział Kamil Kosowski, cytowany przez PAP. - Goncalo Feio dostał zespół dwa tygodnie temu. Nie spodziewałem się z jego strony żadnych fajerwerków. I nie ma takich fajerwerków. Legia nie przegrywa, ale w ostatnim meczu nie wiedziała, jak się dobrać do Śląska, który potrafi dobrze bronić. Jacek Magiera pracuje we Wrocławiu dłużej i potrafił zbudować bardzo solidną defensywę - stwierdził były as reprezentacji Polski, którego wypowiedź zacytował PAP.

Jagiellonia bajeruje ligę i mknie po tytuł. Legenda klubu Jacek Bayer o sezonie życia, sercu drużyny, spokoju trenera Siemieńca [ROZMOWA SE]

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak Nie Trudno powiedzieć

Goncalo Feio nowym trenerem Legii Warszawa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.