Goncalo Feio powiedział to wprost, nic nie ukrywał. Tak trener nazwał hit kolejki z Lechem, słusznie?

W tym momencie sytuacja obu klubów w ligowej tabeli wygląda następująco: Lech jest czwarty, a Legia dopiero zajmuje siódme miejsce. Spotkanie w Poznaniu jest ważne dla obu zespołów. W przypadku wygranej lub nawet remisów Kolejorz wskoczy na podium. Z kolei zwycięstwo Legii pozwoli jest przesunąć się właśnie na trzecią lokatę.

Dla Legii to także mecz sezonu

Trener Mariusz Rumak tylko do końca rozgrywek będzie prowadził poznański zespół. Podczas konferencji prasowej powiedział, że to starcie z Legią to mecz sezonu dla jego drużyny. - Powiem tak: na pewno też mogę określić, że w tym momencie jest to dla nas mecz sezonu - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - Bo jest to mecz z Lechem. Powiedziałem, ile to znaczy dla nas wszystkich. To mecz o europejskie puchary i o minimalny cel sezonu. Nie wydaje mi się, żeby ten mecz znaczył dla nas mniej niż dla Lecha. Wręcz przeciwnie - podkreślił szkoleniowiec warszawskiej drużyny.

