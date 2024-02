Górnik traci kluczowego obrońcę! Jan Urban nie mógł tego darować winowajcy. „Z naszej ławki było widać, a on nie widział”

Górnik strajkował do przerwy, ale później podjął wyzwanie. Świetny mecz Widzewa, efektowne gole w Łodzi [WIDEO]

Co za emocje w Kielcach! Korona walczyła do końca, Legia znów traci punkty [WIDEO]

Legia w kryzysie, a Ernest Muci już strzela dla Besiktasu. Do takich pięknych goli przyzwyczaił kibiców

Janicki, mający na koncie blisko 350. spoktań ekstraklasowych, jest w tym sezonie ostoją zabrzańskiej defensywy: do meczu w Łodzi rozegrał 21 spotkań w pełnym wymiarze czasowym. Tego 22. nie dokończył: w 89 minucie wysłany został przez arbitra, Daniela Stefańskiego, „pod prysznic”. Był to wynik drugiej żółtej kartki, jaką sędzia napomniał stopera.

Wcześniej Janicki zapisał się do protokołu również w inny sposób: to on krótko po rozpoczęciu drugiej połowy zdobył dla Górnika kontaktowego gola. Piękną główką poza zasięg rąk Rafała Gikiewicza zamienił na bramkę centrę Soichiro Kozukiego z rzutu rożnego.

Górnik zdobywa bramkę kontaktową!⚽ Rafał Janicki odnalazł się w polu karnym i szczupakiem umieścił piłkę w siatce!📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/85t5X1J1h0— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 25, 2024

Kilka minut po tym trafieniu, zabrzanie znów powinni byli wykonywać rzut rożny. Zespół sędziowski nakazał jednak widzewiakom grę od bramki, co wywołało protest ze strony m.in. Rafała Janickiego. W efekcie zaś – pierwsze upomnienie. Ta sytuacja spotkała się z gorącym komentarzem Jana Urbana na pomeczowej konferencji.

Jan Urban nie mógł tego darować winowajcy. „Z naszej ławki było widać, a on nie widział”

- Wszyscy widzieli, że przy pierwszej żółtej kartce jest rzut rożny dla nas. Piłkarze Widzewa to wiedzieli. A sędzia nie wiedział – mówił z goryczą w głosie szkoleniowiec Górnika. - Nawet z naszej ławki było to dokładnie widać, a on nie widział… - dodawał. I tym błędem rozjemcy tłumaczył gwałtowne zachowanie podopiecznego: - Przegrywamy. Szukasz wyrównania, powinieneś mieć rzut rożny, a nie dostajesz go…

Urban miał też spore wątpliwości co do okoliczności, w jakich Janicki – po drugim napomnieniu – wyleciał z boiska. Była to 89. minuta gry, zabrzański stoper tuż przed polem faulem powstrzymał szarżującego Imada Rondicia. - Tej kartki też nie powinno być! Akcja miała być przerwana wcześniej przez sędziego. Adrian Kapralik wygrał walkę w powietrzu, ale był faulowany. Gwizdka jednak nie było, poszedł atak Widzewa i Rafał ratował sytuację – trener Górnika był wyraźnie zdegustowany gapiostwem Daniela Stefańskiego.

Górnik traci Rafała Janickiego na mecz z Jagiellonią Białystok

Mleko się jednak wylało. Janicki meczu nie dokończył, grający w osłabieniu zabrzanie w doliczonym czasie stracili trzeciego gola. W następnej kolejce przeciwko Jagiellonii zagrają bez swego stopera, bo były to żółte kartki numer 4. i 5. w tegosezonowym dorobku ligowym piłkarza z Roosevelta.

i Autor: Cyfrasport Rafał Janicki