Górnik Zabrze stracił ważnego zawodnika. Udany sezon zaprocentował transferem do Holandii

Z Górnikiem pożegnał się podstawowy bramkarz Daniel Bielica, któremu kontrakt wygasał z końcem czerwca. Dzisiaj holenderski klub NAC Breda ogłosił pozyskanie 25-letniego zawodnika. We wczesnych godzinach wieczornych Górnik potwierdził na oficjalnej stronie klubu, że wygasł kontrakt Bielicy i opuszcza on Zabrze. Zawodnik związał się z beniaminkiem holenderskiej Eredivisie dwuletnim kontraktem z możliwością przedłużenia o rok.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z przybycia Daniela. To ambitny bramkarz, który mimo młodego wieku ma już za sobą wiele godzin spędzonych w silnej lidze. Dlatego oczekujemy, że Daniel szybko dostosuje się do poziomu Eredivisie – powiedział dyrektor sportowy Bredy, Peter Maas. Trenerem Bredy jest Carl Hoefkens, a jego asystentem niedawno zatrudniony Polak, Tomasz Kaczmarek. W minionym sezonie ekstraklasy Bielica wystąpił we wszystkich 34 meczach ligowych, a w dziesięciu z nich zachował czyste konto. Był jednym z pięciu nominowanych przez PKO Ekstraklasa na najlepszego bramkarza sezonu. Jest wychowankiem Akademii Górnika, a w trakcie swojej kariery był wypożyczany do Sandecji Nowy Sącz i Warty Poznań.

