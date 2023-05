Grad bramek w Warszawie. Rozdrażniona Legia rozbiła w pył Jagiellonię [WIDEO]

Aleksandar Vuković rozwiał wszelkie wątpliwości w sprawie swej przyszłości. „To nie jest temat, do którego trzeba by się w odnosić”

Początek meczu nie zapowiadał takiego finału. Mało tego, to goście strzelili pierwszego gola w 15. min za sprawą Marca Guala, od przyszłego sezonu piłkarza Legii. Nie cieszył się po zdobyciu bramki, dając chyba do zrozumienia, że myślami i duchem jest już w nowym klubie. Legia odpowiedziała bramką Josue po strzale z rzutu wolnego i rykoszecie, który zaskoczył Zlatana Alomerovicia. Ale to Jaga powinna zakończyć zwycięsko pierwszą połowę, gdyż dwukrotnie jej piłkarze (Tomas Prikryl i Jesus Imaz) obili słupek warszawskiej bramki.

Po przerwie obraz gry się zmienił i legioniści zagrali jedne z najlepszych 45 minut w sezonie. Już w 47. min prowadzenie zdobył Ernest Muci, ale ładniejsza od bramki była asysta piętą Bartosza Slisza. Zresztą nie była to ostatnia asysta pomocnika Legii, bo w 63. wyłożył piłkę Maciejowi Rosołkowi, który z kilku metrów dopełnił formalności. Kolejne trafienie było autorstwa Maika Nawrockiego, który głową wpakował piłkę do siatki po idealnej centrze Josue. W końcówce swoje 10 minut - bo tyle spędził na boisku - miał Blaz Kramer. W 88. min ustalił wynik meczu i był to jego pierwszy gol w Ekstraklasie.

Jagiellonia była w tym sezonie wyjątkowo wygodnym rywalem dla Legii, która wbiła łącznie drużynie z Białegostoku aż 10 goli. W rundzie jesiennej Legia wygrała 5:2. Zwycięstwo bardzo przybliżyło wojskowych do wicemistrzostwa Polski, bo jeśli nawet Pogoń wygra w niedzielę z Miedzią, to drużyna Kosty Runjaica będzie miała 6 pkt przewagi nad Pogonią, na dwie kolejki przed końcem rozgrywek. - Po meczu z Pogonią (1:2 - red. ) chcieliśmy pokazać się z lepszej strony. Skupialiśmy się na tym przez cały tydzień. Pierwsi straciliśmy gola, który był zupełnie niepotrzebny. Zachowywaliśmy jednak spokój, zdobyliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, a w drugiej odsłonie zagraliśmy naprawdę dobrze, nawet fantastycznie - ocenił mecz trener Kosta Runjaic.

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 5:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Marc Gual (15), 1:1 Josue (22-wolny), 2:1 Ernest Muci (48), 3:1 Maciej Rosołek (64), 4:1 Maik Nawrocki (75-głową), 5:1 Blaz Kramer (88).

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Israel Puerto.

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo). Widzów 22 137.

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek, Maik Nawrocki (89. Lindsay Rose), Rafał Augustyniak, Yuri Ribeiro - Bartosz Slisz (89. Patryk Sokołowski), Jurgen Celhaka, Makana Baku, Josue (80. Blaz Kramer) - Ernest Muci (80. Igor Strzałek), Maciej Rosołek (71. Tomas Pekhart).

Jagiellonia Białystok: Zlatan Alomerovic - Tomas Prikryl (81. Paweł Olszewski), Mateusz Skrzypczak (71. Dusan Stojinovic), Israel Puerto, Miłosz Matysik, Bartłomiej Wdowik (71. Jakub Lewicki) - Taras Romanczuk, Aurelien Nguiamba (71. Camilo Mena), Michal Sacek - Jesus Imaz, Marc Gual (90. Tomasz Kupisz).

