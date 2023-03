Ivan Djurdjević grzmiał po blamażu Śląska w Pucharze Polski. Mocna wypowiedź szkoleniowca, nie przebierał w słowach! [WIDEO]

Przeprosić to za mało

Trener Ivan Djurdjević był zdruzgotany postawą podopiecznych. Trudno się dziwić. Przed kilkoma dniami jego zespół pokonał u siebie Lecha Poznań. To co było dobre na mistrza Polski, okazało się za małe na czołowego drugoligowca. - Przeprosić to zbyt mało za to, co się zdarzyło na boisku - powiedział szkoleniowiec Śląska po blamażu w Kaliszu. - Tak obsr... swojego zespołu jeszcze nie widziałem. Obsr.. zbroję i wyszło tak, jak wyszło. 3:0 to wstyd roku. Trzeba brać to na klatę, zaczynając ode mnie. Komentować gry nie będę. Po czerwonej kartce zespół gospodarzy wycofał się na swoją połowę i bronił wyniku. Biliśmy głową w mur. Zbyt późna reakcja, zbyt późne chęci do grania. Wystawiamy najlepszy skład, liderów i jest to jak dla mnie niewytłumaczalne - powiedział Serb.

Kto zagra w finale?

W półfinale zagrają: Legia Warszawa, Raków Częstochowa (pokonał 3:0 Motor Lublin), Górnik Łęczna i KKS Kalisz. Losowanie par 3 marca o godz. 12. Mecze tej rundy odbędą się 5 kwietnia. Legia po raz ostatni sięgnęła po Puchar Polski w 2018 roku. W sumie warszawski zdobył 19 trofeów. W ostatnich latach dwa razy z rzędu zwyciężał Raków.