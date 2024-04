Fran Tudor z mocnym przesłaniem do siebie i kolegów z Rakowa. Tego nie może zabraknąć mistrzom Polski na finiszu ligi

Magiera jest wychowankiem częstochowskiego Rakowa i do rodzinnego miasta wraca zawsze z sentymentem. Jego zawodowe – boiskowe i trenerskie – życie związane było jednak przede wszystkim ze stolicą. I obfitowało w sukcesy odnoszone przy Łazienkowskiej. Dwukrotnie obecny szkoleniowiec Śląska świętował mistrzostwo Polski jako zawodnik Legii, dwukrotnie też doprowadził tę ekipę do złota jako jej trener.

Przy Łazienkowskiej przecięły się też jego szkoleniowe drogi z obecnym pierwszym trenerem legionistów. Gonçalo Feio najpierw pracował w akademii, potem – również w sztabie ligowego zespołu z „eLką”. - Pracowaliśmy w jednym klubie, owszem. Ale czy to oznacza, że jesteśmy kolegami? - zastanawia się dziś Jacek Magiera.

I wspomina pierwsze spotkanie z Portugalczykiem. - Pamiętam go, jak prowadził rocznik 1998. Uczył się języka polskiego, co pokazuje, że chciał – i chce - swoją robotę traktować poważnie – opowiada trener Śląska. - Na pewno jest to człowiek charakterny i ambitny – ocenia swego niedzielnego vis-a-vis.

Jacek Magiera jasno, krótko i zwięźle o Gonçalo Feio. Prztyczek w nos, trudno o bardziej wyrazisty przekaz

Po tej serii wyrazów uznania, Magiera zauważa jednak różnice między nim a portugalskim adwersarzem, którego w przeszłości uczył trenerskiego fachu. - Na kursie UEFA Pro miałem zajęcia z trenerami, przedstawiałem swój etos pracy, etykę, wszystkie sprawy, którymi się kieruję, i sposób, w jaki ja chcę pracować. A Gonçalo idzie swoją drogą, ma swoje za uszami. Ale tego już nie chcę komentować – kończy trener Śląska.

Mecz Legia – Śląsk przy Łazienkowskiej w ramach 29. kolejki spotkań rozpocznie się w niedzielę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Premium, Canal+ Sport 3, TVP 2 i TVP Sport.