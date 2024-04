Jacek Magiera mówi o pazerności, wkurzeniu i... pułapce. Trener Śląska tego wymaga od piłkarzy wicelidera ekstraklasy

Zdecydowany apel właściciela Wisły Kraków do Cezarego Kuleszy. Padła groźna, chodzi o wielki finał Pucharu Polski

Celują w powrót na szczyt

Szkoleniowiec jest optymistą. Wierzy w to, że wrocławski zespół znów zacznie punktować tak, jak to miało miejsce w rundzie jesiennej. W lidze prowadzi Jagiellonia, ale Śląsk traci do nie tylko cztery punkty. - Nie jesteśmy zadowoleni z punktowania, bo chcemy więcej - powiedział trener Jacek Magiera podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Straciliśmy pierwszą pozycję. Celem jest powrót na szczyt. Aby tak się stało, musimy zacząć wygrywać - tłumaczył.

Warta jest w dole tabeli, ale...

6 kwietnia Śląska zagra u siebie z Wartą, która potrzebuje punktów w walce o utrzymanie. - Nie chcę mówić, że to "mecz pułapka", że to kolejne poważne wyzwanie - stwierdził trener Magiera, cytowany przez PAP. - Warta jest w dole tabeli, ale nie należy do łatwych rywali. Musi wrócić pazerność na wygrywanie. Musimy być wkurzeni na boisku - wyliczał szkoleniowiec wrocławskiej drużyny.

