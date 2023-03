Jacek Magiera o mistrzostwie Polski dla Rakowa Częstochowa. Mówi o mega sensacji i... zgaszonym świetle

Na te gwiazdy Djurgarden musi uważać Lech. "To on ciągnie zespół do przodu"

W każdym meczu Raków bierze odpowiedzialność za wynik

Lider ekstraklasy nie zwalnia tempa i utrzymuje dystans nad konkurentami. Może pochwalić się serią 19 meczów bez porażki, licząc ligę i Puchar Polski. - Raków gra bardzo równo, zanotował tylko dwie porażki w sezonie, ma 17 wygranych - powiedział trener Jacek Magiera w programie PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport. - W każdym meczu jest to drużyna, która bierze na siebie odpowiedzialność za wynik. Mimo że z punktu psychologicznego w ostatniej kolejce była w trudniejszej sytuacji niż Legia, która grała wcześniej, to wygrała z Pogonią. Prawda jest taka, że drużyna, która ma najsilniejszą kadrę i najmocniejszą głowę mentalną osiągnie w tym roku sukces i zdobędzie mistrzostwo Polski. Najbliżej tego jest Raków. Uznam to za wielki sukces dla częstochowskiego sportu - zaznaczył.

Trenerzy musieli przerwać zajęcia, bo... zgasło światło

Magiera jest wychowankiem Rakowa, w barwach którego debiutował w ekstraklasie. Jednak nie zawsze w tym klubie było tak kolorowo jak obecnie. - Pamiętam taką sytuację sprzed kilkunastu lat, gdy prowadzący trening trenerzy musieli przerwać zajęcia, bo zgasło światło - przypomniał. - Elektrownia odcięła prąd. Mówię to na podstawie tego, jak to się jeszcze niedawno działo, kiedy drużyna była w fazie budowania, gdy wysoko przegrywała. Potem wszedł do klubu właściciel Michał Świerczewski, który bardzo mądrze buduje ten zespół. Po wielu latach ma szansę zdobyć mistrzostwo. Dla mnie jako człowieka, który jest stamtąd i widział wiele, to jest mega sensacja. To niesamowita rzecz dla klubu - uzasadniał.

To będzie zasłużone mistrzostwo dla Rakowa, ale sensacyjne

Szkoleniowiec podkreśla progres klubu, który po latach tułaczki w niższych ligach wrócił do ekstraklasy i rozdaje w niej karty. - Powtórzę: trzeba oddać to, że Raków od kilku lat systematycznie bardzo mądrze buduje zespół - zwrócił uwagę. - Ponadto ma trenera Marka Papszuna, który pracuje w tym klubie blisko siedem lat. To nie jest przypadek. To jest klub, który nie sprzedaje zawodników po sukcesie. Tylko oddaje tych, których nie chce. Bierze w ich miejsce graczy, którzy potrafią jeszcze wzmocnić drużynę. To jest klucz do sukcesu. To będzie zasłużone mistrzostwo dla Rakowa, ale dla mnie sensacyjne. Patrzę z perspektywy częstochowianina, który wie jak to kiedyś wyglądało, gdy był on pod Hutą Częstochowa – wspominał.

Stadion nie przystoi drużynie walczącej o tytuł

Szkoleniowiec zwrócił uwagę na obiekt lidera ekstraklasy. - Jest beznadziejny jeśli chodzi o grę w europejskich pucharach – stwierdził. - Nie przystoi drużynie walczącej o mistrzostwo Polski grać na takim stadionie. Patrząc na to, co jest w Sosnowcu, Kielcach i innych miastach, gdzie te stadiony powstają – przekonywał Magiera.

