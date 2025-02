Serbom nie zabraknie motywacji na Podlasiu

W pierwszym spotkaniu to serbski zespół jako pierwszy strzelił gola. Tyle że kolejne trzy ciosy zadała już Jagiellonia, która przed rewanżem wypracowała sobie solidną zaliczkę i jest krok od wywalczenia promocji do 1/8 finału. - Prowadziliśmy i mieliśmy kolejne okazje, których nie wykorzystaliśmy - przypomniał treber Jovan Damjanović, cytowany przez portal mistrza Polski. - Później to Jagiellonia przejęła inicjatywę. Jednak mamy jakość. Z Sankt Gallen przegrywaliśmy, ale potrafiliśmy odwrócić wynik. To dla nas dodatkowa motywacja, aby walczyć o zwycięstwo - podkreślił.

TSC Baćka Topola nie podda się, będzie walczyć do końca

Szkoleniowiec TSC Baćka Topola zdaje sobie sprawę z tego, że faworytem rywalizacji jest Jagiellonia. Jednak nie traci wiary w to, że jego podopieczni znów zaskoczą w Lidze Konferencji. - Faworyci nie zawsze wygrywają - wyznał trener Damjanović, cytowany przez klubowe media białostockiej drużyny. - Będziemy grać odważnie, ambitnie i pewnie. To doprowadziło nas do tego etapu rozgrywek. Nie poddamy się, będziemy walczyć do końca - zadeklarował serbski trener TSC Baćka Topola.

