Jagiellonia zetnie Baćkę Topolę w Lidze Konferencji? Serb Dragomir Okuka mówi o tym wprost, nie ma wątpliwości [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - Jak odbiera pan wyniki TSC Backa Topola w Lidze Konferencji?

Dragomir Okuka (były trener Legii i Wisły): - Bardzo pozytywnie. To że są w tym miejscu jest ich ogromnym sukcesem. Najpierw przegrali dwa mecze do zera, ale potem złapali formę. Wysoko pokonali Lugano, urwali punkt z Sankt Gallen, wygrali z Ormianami i z ostatniego miejsca zakwalifikowali się do fazy pucharowej. Gdyby wtedy mieli zagrać z Jagiellonią, to dawałbym im zdecydowanie większe szanse niż teraz.

- Dlaczego pan tak uważa?

- W tym roku przegrali już dwa razy i po prostu wyglądali słabo w tych spotkaniach. OK, porażka z Crveną Zvezdą - tego możesz się spodziewać. W meczu z Mladost Lucani popełniali błędy, stracili cztery gole i różnie to się mogło skończyć. Muszą się sprężyć, bo zaraz będzie podział ligi na dwie grupy w Serbii. Na razie są na granicy, zajmują dziewiąte miejsce. Ale myślę, że jednak bliżej im do grupy mistrzowskiej niż spadkowej.

- To jak pan widzi rodaków w rywalizacji z Jagiellonią?

- Faworytem jest mistrz Polski. Każdy inny wynik niż zwycięstwo polskiego klubu będzie dla mnie niespodzianką. Legia wygrała z nimi łatwo 3:0 i wypadła bardzo dobrze. Dlatego zakładam, że Jagiellonia zaprezentuje się podobnie, że stać ją na to samo. W końcu także dobrze spisywała się w Lidze Konferencji. Widziałem, że ostatnio w ekstraklasie się potknęła, ale chyba nie zagrała tak słabo jak serbski zespół.

Tyle zarobi Przemysław Frankowski w Galatasaray Stambuł. Mistrz Turcji nie żałował pieniędzy na reprezentanta Polski

- Faworytem jest mistrz Polski. Każdy inny wynik niż zwycięstwo polskiego klubu będzie dla mnie niespodzianką. Legia wygrała z nimi łatwo 3:0 i wypadła bardzo dobrze. Dlatego zakładam, że Jagiellonia zaprezentuje się podobnie, że stać ją na to samo - mówi Dragomir Okuka w rozmowie z Super Expressem.

- Komu zatem najbardziej powinien przyjrzeć się mistrz Polski?

- Baćka Topola cały czas gra tak samo. Zaczynają rozgrywanie od bramkarza, a potem jest podanie, podanie... Veljko Ilić to młody golkiper, ale dobrze sobie radzi. W środku pomocy jest Petar Stanić, który dysponuje dobrym uderzeniem. Strzelił dwa gole w meczu z Lugano. Najlepszy jest u nich napastnik Milos Pantović, który w tym roku opuścił dwa mecze z powodu urazu. Nie wiem, czy będzie gotowy. Osłabieniem jest to, że grający na skrzydle Aleksandar Cirković odszedł do Ferencvarosu, a to on w spotkaniu z Lugano miał dwie asysty.

- To jak pan typuje?

- W tym dwumeczu stawiam na awans Jagiellonii. TSC Baćka Topola to mały klub. Nie ma w nim presji, nie ma nacisków ze strony kibiców. Nawet prezes o tym mówi. Jak awansują to dobrze, jak nie, to nic się nie stanie. Naprawdę zrobili dużo w tej edycji Ligi Konferencji. Wprawdzie to nie jest dla nich dobry moment, ale może Jagiellonia i występy w Europie ich napędzą?

Kacper Urbański ma nowego trenera we Włoszech! Były mistrz świata poprowadzi reprezentanta Polski

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Czy Jagiellonia Białystok zostanie mistrzem Polski? Tak Nie, wygra Śląsk Trudno powiedzieć