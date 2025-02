i Autor: Cyfra Sport Wojciech Szczęsny

wielkie poruszenie

To, co w Barcelonie wyprawia Wojciech Szczęsny poruszyło świat! Te obrazki mówią wszystko

Wojciech Szczęsny broni w kolejnych meczach Barcelony we wszystkich rozgrywkach i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w najbliższej przyszłości. Jego kolejne interwencje i zachowania w czasie spotkań odbijają się w sieci szerokim echem, a kompilacje z jego występów stają się viralami chociażby na TikToku. Doskonale widać, jak internauci sympatyzujący z katalońską drużyną traktują polskiego bramkarza.