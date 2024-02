Jarosław Niezgoda wraca do zdrowia, szuka klubu. Co dalej z karierą byłej gwiazdy Legii i ekstraklasy?

Kandydat do snajperskiej korony w ekstraklasie rusza w świat! Okrągła sumka na koncie polskiego klubu

Niezgoda w dorobku ma trzy mistrzostwa oraz Puchar Polski po które sięgnął w barwach Legii. Później wyjechał do Portland Timbers. W klubie MLS układało mu się różnie, dwa razy miał kontuzję kolana. Po ostatnim sezonie zespół z Ameryki poinformował, że nie przedłuży z nim umowy, która dobiegła końca. Co u niego słychać? - Teraz się po prostu leczę, jestem pięć miesięcy po operacji - powiedział Jarosław Niezgoda w Kanale Sportowym. - Wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze. Jest plan i niedługo wchodzę na boisko, bo robię coraz więcej rzeczy. Wierzę w to, że niebawem wiele rzeczy się wyjaśni i zwiążę się z jakimś klubem - zaznaczył.

Były napastnik zapowiada, że czeka na propozycję. Nie zamyka się na żadne kierunki. - Nie wiem, czy to będą Stany czy Polska - dodał Niezgoda. - Naprawdę na ten moment ciężko mi jest powiedzieć. Nie wykluczam powrotu do Stanów. Nie wiem, czy będzie jeszcze okazja, czy jakiś klub będzie zainteresowany. Ale jak będzie, to na pewno nie wykluczam takiej możliwości - przyznał były napastnik Legii.

Jarosław Niezgoda o swojej przyszłości 🗣️„Leczę się. Wszystko jest na dobrej drodze, niedługo wchodzę na boisko. Wierzę, że niedługo zwiążę się z jakimś klubem. Nie wiem czy to będą Stany czy Polska”. pic.twitter.com/BB3bCywaxx— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) February 6, 2024

