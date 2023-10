i Autor: Cyfra Sport Janusz Filipiak

Jest reakcja Cracovii na niepokojące doniesienia o stanie zdrowia Janusza Filipiaka. Klub zwrócił się do kibiców

Waldemar Kowalski 15:02

Kibice Cracovii oraz sympatycy innych polskich klubów piłkarskich niedowierzali, kiedy media społecznościowe obiegły niepokojące informacje mówiące o tym, że prezes "Pasów" Janusz Filipiak w ciężkim stanie trafił do szpitala po tym, jak doszło do zatrzymania akcji jego serca. Zewsząd w kierunku prezesa Filipiaka płynęły słowa wsparcia, co wywołało reakcję Cracovii.