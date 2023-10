i Autor: Cyfra Sport Janusz Filipiak

Piękny gest!

Wisła Kraków reaguje na informację o Filipiaku. Piękny gest w kierunku właściciela Cracovii

Wisła Kraków postanowiła odnieść się do informacji o profesorze Januszu Filipiaku. Przypomnijmy, że właściciel Cracovii trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie po tym, jak upadł po zakupach w jednym z osiedlowych sklepów. "Biała Gwiazda" odniosła się do sytuacji i zamieściła piękną publikację na swoich mediach społecznościowych.