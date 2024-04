Jesus Imaz chce przejść do historii. Gwiazdor Jagiellonii mówi o wyzwaniu, ruszy w pościg za legendą?

Najlepszy strzelec w historii Jagiellonii w lidze

Hiszpański napastnik do Polski przyjechał przed siedmioma laty. Zaczynał w Wiśle Kraków. W jej barwach zdobył 14 bramek w lidze. Gwiazdą ekstraklasy został w Jagiellonii. W ubiegłym roku walczył nawet o koronę króla strzelców. Jest najlepszym strzelcem klubu z Podlasia w historii jego występów na najwyższym szczeblu. W dorobku ma 64 gole, co z trafieniami z Wisły daje mu w sumie 78 bramek. To oznacza, że jest drugim zagranicznym strzelcem w dziejach polskiej ligi. W tym zestawieniu prowadzi Flavio Paixao, który ma na koncie 108 trafień w barwach Śląska i Lechii.

Adrian Siemieniec po hicie kolejki z Legią. To było kluczowe dla trenera Jagielloni, ważne słowa

Przed nim już tylko Flavio Paixao

Czy as Jagiellonii dołączy do elitarnego klubu 100 goli? - Wcześniej o tym nie myślałem, ale teraz coraz więcej osób mi o tym mówi - powiedział Jesus Imaz w Canal+ Sport. - Jest to dla mnie wyzwanie. To piękne wyzwanie, możliwość zdobycia 100 goli. Byłbym drugim obcokrajowcem po Flavio Paixao, który jest wielką legendą tej ligi. To byłoby wielkie marzenie. Zostało mi jeszcze rok kontraktu. Spróbuję to zrobić. Zostało jeszcze kilka meczów w tym sezonie. Powalczę o to, żeby strzelić jak najwięcej goli. Jeśli mi się to uda, to rzeczywiście będzie to spełnienie marzenia - zaznaczył as Jagiellonii w Canal+ Sport.

Legia wypisała się z walki o mistrzostwo? Kosta Runjaić wskazał głównego faworyta do tytułu

🗣️ @JesusImaz11: "Strzelenie stu goli w Ekstraklasie byłoby spełnieniem marzenia"📺 Liga+Extra trwa w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/DYVywsvso4 pic.twitter.com/3hj90a4wL5— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 7, 2024

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Jagiellonia Białystok będzie mistrzem Polski? Tak, bez dwóch zdań! Nie, bez przesady Trudno powiedzieć, ale ma duży potencjał