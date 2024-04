Legia wypisała się z walki o mistrzostwo? Kosta Runjaić wskazał głównego faworyta do tytułu

Wynik jest dobry dla Jagiellonii...

W pierwszej połowie Legia strzeliła gola. Do siatki trafił Mac Gual. Jednak w końcówce błąd w obronie i Jesus Imaz z bliska doprowadził do wyrównania. - To było bardzo intersujące spotkanie dla kibiców - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej. - Obie drużyny starały się grać ofensywnie i zdobywać bramki. Trafiliśmy po bardzo pięknym uderzeniu. Mieliśmy szanse na to, aby podwyższyć wynik, ale tego nie zrobiliśmy. Druga połowa w naszym wykonaniu, szczególnie jej początek, nie wyglądała tak, jak sobie zakładaliśmy. Wynikało to z jakości i poziomu prezentowanego przez Jagiellonię. Uważam, że broniliśmy się za głęboko, ale mieliśmy też swoje szanse. Straciliśmy bramkę w łatwy sposób. W tej sytuacji powinniśmy lepiej bronić. Wynik jest dobry dla Jagiellonii, nie dla nas. Przed nami siedem meczów. Nie zamierzamy zmienić swojego podejścia i sposobu przygotowań - przekonywał.

Wciąż wiele rzeczy może się zdarzyć

W tym momencie Jagiellonia jest na czele, a Legia traci do niej siedem punktów. Do końca rozgrywek zostało siedem kolejek. Czy warszawski zespół jest wstanie zmniejszyć ten dystans? - Będziemy próbować wygrać wszystkie mecze, które zostały do końca sezonu - zapowiedział trener Runjaić. - Musimy mieć do tego właściwe nastawienie. Tracimy siedem punktów do lidera i pięć do zespołu, który zajmuje drugie miejsce. Tabela jest bardzo ciasna. Musimy osiągnąć maksymalny wynik, na jaki nas stać. Wszystko wciąż jest możliwy. Jagiellonia to bardzo stabilna drużyna. W tej chwili mogę powiedzieć, że to najlepsza drużyna w tym sezonie. Do tego momentu. Ma bardzo dobry skład, dobrą ławkę, dobry plan gry i dobrą strategię. W tej chwili Jagiellonia jest głównym kandydatem do wywalczenia mistrzostwa, ale wciąż wiele rzeczy może się zdarzyć. Musimy być zwarci i przygotowani. Potrzebujemy wsparcia fanów, żeby w najgorszym przypadku przynajmniej finiszować w TOP 3 - podkreślił opiekun aktualnego wicemistrza Polski.

𝐌𝐀𝐑𝐂 𝐆𝐔𝐀𝐀𝐀𝐀𝐋! 💫🤯 Znakomicie zakręcił piłkarz @LegiaWarszawa w polu karnym! 🔧 Gol przeciwko byłemu zespołowi! 👊📺 Transmisja meczu Legii z Jagiellonią w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/mPy3Gu0t4O— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 7, 2024

