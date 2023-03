i Autor: Cyfrasport Jesus Imaz

Będzie wygrana w Mielcu?

Jesus Imaz mówi o presji, pewności siebie i miejscu Jagiellonii. Tak Hiszpan chce skruszyć Stal

Wprawdzie Jagiellonia ma najlepszy duet napastników w ekstraklasie, ale nie przekłada się to na miejsce w tabeli. W tym sezonie klub z Podlasia musi mocno sprężyć się na finiszu rozgrywek, aby nie spaść z ligi. Lider białostoczan Jesus Imaz liczy na to, że ze Stalą Mielec w 26. kolejce PKO BP Ekstraklasy zespół zgarnie pełną pulą. Dla gości byłaby to dopiero pierwsza wygrana na wyjeździe w tej edycji!